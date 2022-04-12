Под Иркутском неизвестный скупал элитное спиртное по чужой карте

Мужчина за один час посетил все близлежащие магазины



Несколько дней назад в полицию Иркутска обратился 30-летний местный житель с заявлением о пропаже банковской карты. Со счёта неизвестные списали деньги, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина рассказал полицейским, что накануне вернулся из междугородней поездки, а утром обнаружил, что его банковская карта пропала, а со счёта списано почти пять тысяч рублей.



Сотрудники полиции выяснили, что картой завладел мужчина, который за один час (с 9 до 10 вечера) в микрорайоне Луговое и посёлке Марково под Иркутском пешком посетил несколько магазинов, покупая крепкий алкоголь и сигареты.



Сотрудники уголовного розыска призывают разыскиваемого явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений о случившемся.

