Мужчина за один час посетил все близлежащие магазины
Несколько дней назад в полицию Иркутска обратился 30-летний местный житель с заявлением о пропаже банковской карты. Со счёта неизвестные списали деньги, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина рассказал полицейским, что накануне вернулся из междугородней поездки, а утром обнаружил, что его банковская карта пропала, а со счёта списано почти пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что картой завладел мужчина, который за один час (с 9 до 10 вечера) в микрорайоне Луговое и посёлке Марково под Иркутском пешком посетил несколько магазинов, покупая крепкий алкоголь и сигареты.
Сотрудники уголовного розыска призывают разыскиваемого явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений о случившемся.
Под Иркутском неизвестный скупал элитное спиртное по чужой карте
Происшествия, Фото:
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