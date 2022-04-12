Житель Бурятии задержан в Москве за убийство

Происшествия, Фото: ГСУ СК России по Москве

Мужчина нанёс несколько ножевых ранений оппоненту



В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый – житель Бурятии.



По данным следствия, ночью 12 апреля в квартире жилого дома на улице 6-я Кожуховская на юго-востоке Москвы поссорились двое приятелей. Они распивали спиртное. Во время ссоры один из них нанёс второму несколько ножевых ранений.



От полученных повреждений мужчина скончался на месте.



- По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний уроженец Бурятии. В ходе осмотра квартиры обнаружено и изъято орудие преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.



В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом следственных действий.

