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Житель Бурятии задержан в Москве за убийство

Житель Бурятии задержан в Москве за убийство
Происшествия,  Фото:ГСУ СК России по Москве
Мужчина нанёс несколько ножевых ранений оппоненту

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый – житель Бурятии.

По данным следствия, ночью 12 апреля в квартире жилого дома на улице 6-я Кожуховская на юго-востоке Москвы поссорились двое приятелей. Они распивали спиртное. Во время ссоры один из них нанёс второму несколько ножевых ранений.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

- По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний уроженец Бурятии. В ходе осмотра квартиры обнаружено и изъято орудие преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом следственных действий. 
убийство

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