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В Иркутскую области этапировали подозреваемого в убийстве 13-летней давности

В Иркутскую области этапировали подозреваемого в убийстве 13-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скрывался от следствия

В Иркутской области 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло 13 лет назад.

По версии следствия, весной 2009 года компания мужчин отдыхала в кафе в посёлке Лесогорск Чунского района. Между посетителями возникла драка, в ходе которой погибли двое мужчин.

Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали двух нападавших. В дальнейшем они были признаны судом виновными и осуждены к лишению свободы. А вот третьему соучастнику преступления удалось скрыться от следствия. Мужчину объявили в розыск.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля подозреваемого задержали в московском метро после того, как его зафиксировала система распознавания лиц. 

- Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области этапировали задержанного в Иркутскую область. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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