В Чите пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 7 млн

Пожилая женщина лишилась внушительной суммы за полгода



В отдел полиции Читы обратилась 72-летняя местная жительница и сообщила о хищении у неё 3 млн 700 тысячи рублей. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников не в первый раз, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



- История обмана доверчивой женщины началась ещё осенью 2021 года. Тогда ей позвонил якобы представитель Центробанка и сообщил, что обманутой вкладчице финансовой пирамиды можно обратно получить деньги, которые она вкладывала 10 лет назад, а также проценты. Однако для перевода суммы из-за границы необходимо оплатить комиссию и прочие расходы. Читинка продала квартиру и золотые украшения и отдала мошенникам 3 млн 400 тысяч рублей. Не получив обещанные деньги, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.



По словам потерпевшей, несколько месяцев злоумышленники ей не звонили, а в феврале этого года, вновь позвонил мужчина и спросил, почему она до сих пор не забрала положенные ей больше 6 млн рублей. Пенсионерка сначала отказалась от денег, но позже вновь согласилась внести требуемую сумму для якобы оплаты комиссии за перевод.



Женщина заняла деньги у знакомых, оформила четыре кредита и сделала 19 переводов на счета, указанные мошенниками, на общую сумму 3 млн 700 тысяч рублей.



Таким образом, несмотря на убеждения сотрудников полиции после первого факта мошенничества, женщина вновь поверила аферистам. И в целом за полгода лишилась более 7 млн рублей.

