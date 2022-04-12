Женщины задержаны за организацию азартных игр
В отношении трёх жительниц Читы, которые устроили подпольный игровой клуб, возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет.
- По данным следствия, подозреваемые организовали в Чите работу незаконного игорного клуба. Подпольный игровой клуб функционировал в течение февраля-марта в квартире многоквартирного жилого дома в Центральном районе города, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Подпольный клуб «накрыли» сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального УМВД.
Сейчас проводятся следственные действия.
Трое читинок организовали игровой клуб в квартире
Происшествия, Фото:
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