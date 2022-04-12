Трое читинок организовали игровой клуб в квартире

Женщины задержаны за организацию азартных игр



В отношении трёх жительниц Читы, которые устроили подпольный игровой клуб, возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет.



- По данным следствия, подозреваемые организовали в Чите работу незаконного игорного клуба. Подпольный игровой клуб функционировал в течение февраля-марта в квартире многоквартирного жилого дома в Центральном районе города, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Подпольный клуб «накрыли» сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального УМВД.



Сейчас проводятся следственные действия.

