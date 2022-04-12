Водитель забыл закрыть автомобиль
В полицию Читы обратился местный житель с заявлением об угоне машины «ВАЗ-211340». Мужчина рассказал, что незапертый автомобиль находился на парковке около дома. Более того, владелец оставил ключ в замке зажигания.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, ранее уже судимый по аналогичной статье.
Выяснилось, что угонщик проходил по двору и после того, как обнаружил незакрытую машину, он решил совершить преступление. Молодой человек прокатился на угнанном автомобиле и бросил его на пустыре. Полицейские изъяли автомобиль в технически исправном состоянии и вернули владельцу.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», - сообщили в пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина увидел открытую машину и угнал её
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