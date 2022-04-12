Кражу сняла видеокамера в магазине
В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление от директора парфюмерного магазина. Со стеллажа украли дорогую туалетную воду и средство для макияжа. Ущерб превысил 18 тысяч рублей.
Приехавшим полицейским работники магазина показали видеозапись, на которой был зафиксирован факт кражи.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 18-летнюю улан-удэнку. Похищенное у неё изъято, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание – два года лишения свободы.
Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта этого года улан-удэнец украл туалетную воду стоимостью более восьми тысяч рублей, чтобы подарить женщине.
Летом 2021 года двое улан-удэнцев украли с витрины более 40 флаконов с туалетной водой.
18-летняя улан-удэнка попалась на краже дорогой туалетной воды
Происшествия, Фото:
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