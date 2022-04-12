Ущерб превысил 100 миллионов рублей
Иркутянин, занимавшийся контрабандой древесины, приговорён к шести годам лишения свободы. При этом суд отсрочил отбывание реального наказания до достижения ребёнком осуждённого 14-летнего возраста.
Всего мужчина, будучи директором фирмы, отправил за рубеж незаконно вырубленную древесину на общую сумму более 100 миллионов рублей.
- Подсудимый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, с марта 2017-го по февраль 2018 года приобретал незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывал её. Затем реализовывал лесопродукцию с вывозом за рубеж. В качестве подтверждения законности совершённых сделок подсудимый вносил в систему ЛесЕГАИС недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов. Всего с территории области злоумышленник экспортировал по декларациям, содержащим недостоверные сведения, древесину общим объемом более 16,5 тыс. куб. м на общую сумму более 100 млн рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд назначил бизнесмену шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 600 тысяч рублей. Помимо этого, он лишён права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом лесоматериалов, на срок 3 года 6 месяцев.
Суд отсрочил отбывание реального наказания до достижения ребенком осуждённого 14-летнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.
Иркутянина приговорили к шести годам колонии за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
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