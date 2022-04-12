В Улан-Удэ неизвестный предлагал девочке деньги за встречу

















Страница, с которой писал молодой человек, похожа на фейковую: вместо фотографии рисунок парня в шляпе, из персональных данных указано только имя и дата рождения. В «друзьях» много девушек.



В комментариях паблика «Весь Улан-Удэ» в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) одна из подписчиц сообщила, что этот подозрительный мужчина писал и ей. Но девушка отправила его «в чёрный список».



Многие пользователи уверены, что у мужчины явно дурные намерения.



«Очень опасно, что-то замышляет нехорошее девочкам», «Кошмар», «Да, сейчас таких очень много. Мне присылали фотки похлеще, сейчас весна, больные повылазили. За детьми смотрите своими», - комментируют жители Бурятии.



Также пользователи предлагают обратиться в правоохранительные органы.





Страница, с которой писал молодой человек, похожа на фейковую: вместо фотографии рисунок парня в шляпе, из персональных данных указано только имя и дата рождения. В «друзьях» много девушек.В комментариях паблика «Весь Улан-Удэ» в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) одна из подписчиц сообщила, что этот подозрительный мужчина писал и ей. Но девушка отправила его «в чёрный список».Многие пользователи уверены, что у мужчины явно дурные намерения.«Очень опасно, что-то замышляет нехорошее девочкам», «Кошмар», «Да, сейчас таких очень много. Мне присылали фотки похлеще, сейчас весна, больные повылазили. За детьми смотрите своими», - комментируют жители Бурятии.Также пользователи предлагают обратиться в правоохранительные органы.

В Улан-Удэ неизвестный, назвавшийся 25-летним молодым человеком, писал 15-летней девочке в соцсети. Её собеседник настойчиво предлагал встретиться, обещая заплатить за это. Более того, узнав её возраст, он только повысил «стоимость» встречи.Скриншоты переписки мать девочки отправила в паблик «Весь Улан-Удэ. Бурятия» в соцсети «Вконтакте». Таким образом женщина предостерегает остальных родителей.- Моей дочери, которой 15 лет, кто-то написал и предложил погулять, выпить, а узнав, сколько ей лет, начал предлагать деньги за встречу. Прошу вас опубликовать переписку, чтоб все знали, как домогаются педофилы. Будьте бдительны и сморите с кем переписываются ваши дети, - написала обеспокоенная женщина.