В Бурятии росгвардейцы задержали вора

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Того, кто совершил кражу, вычислила сама потерпевшая



В полицию Заиграевского района Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный украл сотовый телефон в посёлке Онохой.



Потерпевшая сообщила, что накануне в гостях она и супруг распивали спиртные напитки, а позже дома обнаружили пропажу. Утром поиски не дали результатов, а все участники застолья отрицали, что видели телефон. Но женщина сказала правоохранителям, что в краже подозревает одного из гостей, так как он ранее судим.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым уполномоченным полиции выехали на место преступления. Выяснилось, что подозрения были не беспочвенные, у того, кого подозревала женщина, в кармане нашли украденный телефон.



- Задержанный – 24-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

