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В Бурятии росгвардейцы задержали вора

В Бурятии росгвардейцы задержали вора
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Того, кто совершил кражу, вычислила сама потерпевшая

В полицию Заиграевского района Бурятии поступило сообщение о том, что неизвестный украл сотовый телефон в посёлке Онохой.

Потерпевшая сообщила, что накануне в гостях она и супруг распивали спиртные напитки, а позже дома обнаружили пропажу. Утром поиски не дали результатов, а все участники застолья отрицали, что видели телефон. Но женщина сказала правоохранителям, что в краже подозревает одного из гостей, так как он ранее судим.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым уполномоченным полиции выехали на место преступления. Выяснилось, что подозрения были не беспочвенные, у того, кого подозревала женщина, в кармане нашли украденный телефон.

- Задержанный – 24-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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