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В Бурятии «чёрным лесорубам» отменили условное наказание

В Бурятии «чёрным лесорубам» отменили условное наказание
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сельчане вырубили деревьев на 3,8 млн рублей

Прибайкальский районный суд в январе 2021 года вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, которые незаконно рубили деревья. 

В марте 2020 года сельчане по инициативе одного из них отправились на незаконные рубки деревьев в Прибайкальское лесничество. За два месяца «чёрные лесорубы» незаконно вырубили 174 м3 сосен. 

Ущерб составил 3,8 млн рублей.

Суд назначил ранее судимому мужчине четыре года в исправительной колонии особо режима, остальным подельникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.

- Не согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель принёс апелляционное представление. Верховный суд Бурятии его удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Наказание в виде условного лишения свободы отменено, осуждённые направлены в исправительные колонии общего режима.
прокуратура черные лесорубы

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