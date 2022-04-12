В Бурятии «чёрным лесорубам» отменили условное наказание





Ущерб составил 3,8 млн рублей.



Суд назначил ранее судимому мужчине четыре года в исправительной колонии особо режима, остальным подельникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет.



- Не согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель принёс апелляционное представление. Верховный суд Бурятии его удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Наказание в виде условного лишения свободы отменено, осуждённые направлены в исправительные колонии общего режима.



Прибайкальский районный суд в январе 2021 года вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, которые незаконно рубили деревья.В марте 2020 года сельчане по инициативе одного из них отправились на незаконные рубки деревьев в Прибайкальское лесничество. За два месяца «чёрные лесорубы» незаконно вырубили 174 м3 сосен.