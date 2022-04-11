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В Забайкалье заключённого подозревают в убийстве в стенах колонии

В Забайкалье заключённого подозревают в убийстве в стенах колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек задушил 49-летнего мужчину

9 апреля в Забайкальском крае на территории исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная надзиратели нашли тело заключённого с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 26-летний осуждённый. На допросе он дал признательные показания.

- По данным следствия, 9 апреля с 6 до 7 часов в одном из помещений, расположенных на территории ИК-7, подозреваемый напал на 49-летнего осуждённого и задушил его, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Осмотрено место происшествия, допрошены других заключённые и сотрудники колонии. Назначена судебная экспертиза.

В ближайшее время задержанному, который и так отбывает наказание за убийство, будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. 
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