В Забайкалье заключённого подозревают в убийстве в стенах колонии

Молодой человек задушил 49-летнего мужчину



9 апреля в Забайкальском крае на территории исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная надзиратели нашли тело заключённого с признаками насильственной смерти.



По подозрению в убийстве задержан 26-летний осуждённый. На допросе он дал признательные показания.



- По данным следствия, 9 апреля с 6 до 7 часов в одном из помещений, расположенных на территории ИК-7, подозреваемый напал на 49-летнего осуждённого и задушил его, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Осмотрено место происшествия, допрошены других заключённые и сотрудники колонии. Назначена судебная экспертиза.



В ближайшее время задержанному, который и так отбывает наказание за убийство, будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

