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В Чите двое маленьких детей выпали из окон общежития

В Чите двое маленьких детей выпали из окон общежития
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастные случаи произошли с разницей в полчаса

В Чита прокуратура проводит проверки по фактам выпадений малолетних детей из окон двух общежитий, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Так, в первой половине дня 8 апреля, с разницей в полчаса, со второго и третьего этажей двух общежитий выпали малолетние дети – годовалого и полуторогодовалого возраста.

В обоих случаях дети находились без присмотра, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Представители прокуратуры уже направили запросы с целью выяснения социального положения семей, образа жизни родителей детей. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок, проводимых по данным фактам органами предварительного расследования.

По выявленным нарушениям прокуратура примет меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

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