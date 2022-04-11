В Чите двое маленьких детей выпали из окон общежития

Несчастные случаи произошли с разницей в полчаса



В Чита прокуратура проводит проверки по фактам выпадений малолетних детей из окон двух общежитий, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.



Так, в первой половине дня 8 апреля, с разницей в полчаса, со второго и третьего этажей двух общежитий выпали малолетние дети – годовалого и полуторогодовалого возраста.



В обоих случаях дети находились без присмотра, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.



Представители прокуратуры уже направили запросы с целью выяснения социального положения семей, образа жизни родителей детей. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок, проводимых по данным фактам органами предварительного расследования.



По выявленным нарушениям прокуратура примет меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.



