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Сын экс-начальника ЗабЖД несколько лет скрывался от следствия

Сын экс-начальника ЗабЖД несколько лет скрывался от следствия
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Недавно обвиняемого нашли в Екатеринбурге

В Чите возобновили расследование уголовного дела в отношении сына осуждённого экс-главы Забайкальской железной дороги. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, скрывался от следствия, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

- Предварительно установлено, что в 2013 году бывший начальник Забайкальской железной дороги, являясь отцом обвиняемого, формально трудоустроил его на должность заместителя начальника административно-хозяйственного центра структурного подразделения Забайкальской железной дороги. В период 2013-2016 годы, фактически не выполняя трудовых обязанностей, обвиняемый незаконно получил заработную плату, общий размер которой составил более пяти миллионов рублей, - говорится в сообщении следственного управления.

Кроме того, в 2015-2016 гг тогдашний начальник Забайкальской железной дороги неоднократно, под предлогом решения производственных задач, за счёт средств железной дороги, незаконно командировал обвиняемого в Екатеринбург и Монголию для решения личных вопросов. Ущерб компании превысил 600 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия. Он был объявлен в федеральный розыск.

Недавно его нашли в Екатеринбурге. Сейчас мужчина уже находится под стражей в Чите.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Забайкальской железной дороги суд рассмотрел ещё в 2018 году. Он признан виновным в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Ему назначено 6,5 лет лишения свободы, а также штраф в 900 тысяч рублей.

мошенничество

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