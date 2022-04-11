В Иркутской области «поджигатели» леса вернут потраченные на тушение деньги

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из бюджета потратили 110 тысяч рублей



В период 2020 – 2021 годы два жителя Братского района Иркутской области осуждены за уничтожение леса в результате неосторожного обращения с огнём. Пожары были потушены силами и средствами Братского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».



Как выяснила прокурорская проверка, на тушение этих лесных пожаров бюджетом Российской Федерации понесены расходы на оплату труда работников пожарного формирования, горюче – смазочных материалы и иных расходов в сумме более 110 тысяч рублей.



- Прокуратура района в интересах Российской Федерации обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с указанных лиц сумм, понесённых Братским филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в связи с ликвидацией лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, находятся на исполнении.

