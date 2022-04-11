Из бюджета потратили 110 тысяч рублей
В период 2020 – 2021 годы два жителя Братского района Иркутской области осуждены за уничтожение леса в результате неосторожного обращения с огнём. Пожары были потушены силами и средствами Братского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».
Как выяснила прокурорская проверка, на тушение этих лесных пожаров бюджетом Российской Федерации понесены расходы на оплату труда работников пожарного формирования, горюче – смазочных материалы и иных расходов в сумме более 110 тысяч рублей.
- Прокуратура района в интересах Российской Федерации обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с указанных лиц сумм, понесённых Братским филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в связи с ликвидацией лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, находятся на исполнении.
В Иркутской области «поджигатели» леса вернут потраченные на тушение деньги
Происшествия, Фото:
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