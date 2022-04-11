 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

Популярное

Житель Иркутской области задушил знакомого и выбросил труп в лесу

Житель Иркутской области задушил знакомого и выбросил труп в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый, чтобы скрыть улики, сжёг свою одежду в печи

В полицию обратилась жительница посёлка Икей Тулунского района Иркутской области с заявлением о розыске её 39-летнего сына.

На поиски мужчины отправились полицейские. Вскоре они нашли тело в лесу. На трупе были признаки насильственной смерти.

- Позже сыщики выяснили обстоятельства смерти и нашли подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний знакомый погибшего. Как оказалось, между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина задушил потерпевшего, поместил его тело в багажник и вывез в лес. Пытаясь скрыть улики, он сжёг в печи одежду, в которой находился на момент преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области задушил знакомого и выбросил труп в лесу
Житель Иркутской области задушил знакомого и выбросил труп в лесу
Происшествия, 11.04.2022
Подозреваемый, чтобы скрыть улики, сжёг свою одежду в печи
В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду
В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду
Происшествия, 11.04.2022
У детей началась рвота в садике, а также дома
В Иркутской области опрокинулась фура с овощами
В Иркутской области опрокинулась фура с овощами
Происшествия, 11.04.2022
Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части
В Бурятии подожгли нежилой дом
В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия, 11.04.2022
Пожарные не допустили распространения огня
В Бурятии угонщики дважды столкнулись с нехваткой бензина
В Бурятии угонщики дважды столкнулись с нехваткой бензина
Происшествия, 11.04.2022
Угонщиков поймали во время плана «Перехват»
В Бурятии поджигатели уничтожили сено
В Бурятии поджигатели уничтожили сено
Происшествия, 11.04.2022
Виновников пожара пока не установили
В Улан-Удэ наглый вор орудовал в алкогольном отделе
В Улан-Удэ наглый вор орудовал в алкогольном отделе
Происшествия, 11.04.2022
Вор, нисколько не стесняясь, воровал элитный алкоголь
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 36 млн
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 36 млн
Происшествия, 11.04.2022
За границу вывезли более пяти тысяч кубометров незаконно вырубленного леса
Автокран обесточил дома улан-удэнцев
Автокран обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, 11.04.2022
Инцидент произошёл в микрорайоне Забайкальский 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^