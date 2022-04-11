Житель Иркутской области задушил знакомого и выбросил труп в лесу





Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полицию обратилась жительница посёлка Икей Тулунского района Иркутской области с заявлением о розыске её 39-летнего сына.На поиски мужчины отправились полицейские. Вскоре они нашли тело в лесу. На трупе были признаки насильственной смерти.- Позже сыщики выяснили обстоятельства смерти и нашли подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний знакомый погибшего. Как оказалось, между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина задушил потерпевшего, поместил его тело в багажник и вывез в лес. Пытаясь скрыть улики, он сжёг в печи одежду, в которой находился на момент преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.