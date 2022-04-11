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Жительница Иркутской области лишилась 200 тысяч, покупая видеокарту

Жительница Иркутской области лишилась 200 тысяч, покупая видеокарту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферисты создали канал в мессенджере

Жительница посёлка Кутулик стала жертвой мошенников, покупая видеокарту. Аферистам она перевела более 200 тысяч рублей.

- Около четырёх месяцев назад она с мужем нашла в мессенджере канал с объявлениями о продаже игровых видеокарт. Изучив все отзывы, супружеская пара связалась с лжепродавцом. Общение со злоумышленником продолжалось ежедневно: обсуждались сроки оплаты, транспортировка, а также удобный способ доставки. Однако, после того как потерпевшие перевели деньги, торговец заблокировал переписку с собеседниками и перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, ещё один мужчина из Кутулика попался на уловки интернет-мошенников. Местный житель, увидев на популярном сайте предложение о продаже пиломатериалов, перевёл аферистам около 180 тысяч рублей. Но, как и в предыдущем случае, свой заказ так и не получил.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». 
мошенничество

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