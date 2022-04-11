 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

Популярное

На трассе «Байкал» фура опрокинулась из-за отказавших тормозов

На трассе «Байкал» фура опрокинулась из-за отказавших тормозов
Происшествия,  Фото:БПСО
Водитель оказался зажат в кабине

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля на 96 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области опрокинулась фура Volvo. Произошло это в результате отказа тормозов на спуске с горы.

- В результате происшествия водитель, житель Москвы, оказался зажат в салоне автомобиля. Спасатели, совместно со специалистами пожарной части, деблокировали мужчину из кабины, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.

Водителя передали бригаде врачей скорой помощи в удовлетворительном состоянии с травмой левой голени и жалобами на плечо.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду
В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду
Происшествия, 11.04.2022
У детей началась рвота в садике, а также дома
В Иркутской области опрокинулась фура с овощами
В Иркутской области опрокинулась фура с овощами
Происшествия, 11.04.2022
Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части
В Бурятии подожгли нежилой дом
В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия, 11.04.2022
Пожарные не допустили распространения огня
В Бурятии угонщики дважды столкнулись с нехваткой бензина
В Бурятии угонщики дважды столкнулись с нехваткой бензина
Происшествия, 11.04.2022
Угонщиков поймали во время плана «Перехват»
В Бурятии поджигатели уничтожили сено
В Бурятии поджигатели уничтожили сено
Происшествия, 11.04.2022
Виновников пожара пока не установили
В Улан-Удэ наглый вор орудовал в алкогольном отделе
В Улан-Удэ наглый вор орудовал в алкогольном отделе
Происшествия, 11.04.2022
Вор, нисколько не стесняясь, воровал элитный алкоголь
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 36 млн
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 36 млн
Происшествия, 11.04.2022
За границу вывезли более пяти тысяч кубометров незаконно вырубленного леса
Автокран обесточил дома улан-удэнцев
Автокран обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, 11.04.2022
Инцидент произошёл в микрорайоне Забайкальский 
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.04.2022
Инцидент произошёл во второй половине дня
В селе Бурятии горела электроопора
В селе Бурятии горела электроопора
Происшествия, 10.04.2022
Предварительная причина пожара – короткое замыкание
В Бурятии в аварии пострадали два человека
В Бурятии в аварии пострадали два человека
Происшествия, 10.04.2022
По факту ДТП проводится проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^