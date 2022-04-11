Водитель оказался зажат в кабине
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля на 96 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области опрокинулась фура Volvo. Произошло это в результате отказа тормозов на спуске с горы.
- В результате происшествия водитель, житель Москвы, оказался зажат в салоне автомобиля. Спасатели, совместно со специалистами пожарной части, деблокировали мужчину из кабины, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.
Водителя передали бригаде врачей скорой помощи в удовлетворительном состоянии с травмой левой голени и жалобами на плечо.
На трассе «Байкал» фура опрокинулась из-за отказавших тормозов
Происшествия, Фото:
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