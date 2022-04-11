Улан-удэнец взломал замок ломом и украл инструменты

Вор продал украденное прохожим



В полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже от бригадира строительной компании. По его словам, ночью неизвестный перелез через забор на стройплощадку в посёлке Стеклозавод. Вор при помощи лома взломал навесной замок одного из служебных вагончиков. Оттуда были украдены строительные принадлежности и электроинструменты. Ущерб составил 33 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 34-летний местный житель. Мужчина ранее судим за кражу, подрабатывает случайными заработками.



Украденное подозреваемый продал случайным прохожим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением».



