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Улан-удэнец взломал замок ломом и украл инструменты

Улан-удэнец взломал замок ломом и украл инструменты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор продал украденное прохожим

В полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже от бригадира строительной компании. По его словам, ночью неизвестный перелез через забор на стройплощадку в посёлке Стеклозавод. Вор при помощи лома взломал навесной замок одного из служебных вагончиков. Оттуда были украдены строительные принадлежности и электроинструменты. Ущерб составил 33 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 34-летний местный житель. Мужчина ранее судим за кражу, подрабатывает случайными заработками.

Украденное подозреваемый продал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением».

кража

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