Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части
В Слюдянском районе Иркутской области произошла авария на 97-м километре федеральной автодороги «Байкал». Там перевернулась фура, которая везла овощи.
- По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось. Установлено, что большегруз перевозил овощи из Новосибирска в Хабаровск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Затруднений для движения транспорта нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта в Черемховском районе Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». После чего обе машины вылетели в кювет. В аварии пострадали женщина и девочки.
В Иркутской области опрокинулась фура с овощами
Происшествия, Фото:
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