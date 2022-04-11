Пожарные не допустили распространения огня
10 апреля в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся нежилой дом.
- На момент прибытия пожарных было задымление в доме. Благодаря своевременному прибытию подразделения удалось предотвратить распространение огня на всё строение в целом. Огнём поврежден пол на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,
Предположительной причиной пожара назван поджог.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошёл ещё один пожар по причине поджога: в Заиграевском районе сгорело сено.
В Бурятии подожгли нежилой дом
Происшествия, Фото:
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