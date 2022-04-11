В Бурятии угонщики дважды столкнулись с нехваткой бензина

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Угонщиков поймали во время плана «Перехват»



В Джидинском районе задержали подозреваемых в угоне автомобиля, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Рано утром сотрудники группы задержания вневедомственной охраны получили ориентировку на угнанный автомобиль в селе Петропавловка. Очевидцы сообщили, что автомобиль видели в соседнем селе Булык.



Был объявлен план «Перехват». Росгвардейцы встали на въезде в районный центр. В это время поступила дополнительная информация, о том, что подозреваемые бросили угнанный автомобиль и пересели в другую машину.



В ходе проверки автомобилей сотрудники вневедомственной охраны увидели, что в ста метрах от них остановилась машина, люди в которой вели себя подозрительно. Кроме того, автомобиль попытался развернуться.



Правоохранители заблокировали автомобиль и задержали пассажиров.



- Задержанные рассказали, что в их автомобиле закончился бензин, и они угнали автомобиль ВАЗ, который был припаркован на улице. Во время следования в угнанном автомобиле тоже закончился бензин. Тогда злоумышленники пересели на автомобиль знакомого и хотели продолжить свой путь, но были задержаны росгвардейцами, - сообщили в Росгвардии.



Задержанные – местные жители, 34-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их доставили в отдел полиции для принятия правого решения.

