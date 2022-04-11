Виновников пожара пока не установили
10 апреля в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии сгорело сено.
- На момент прибытия пожарных горело сено, находящееся на открытом хранении в поле. В результате пожара огнём уничтожено сено на площади 25 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара назван поджог. Кто его совершил, пока неизвестно.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии поджигатели уничтожили сено
Происшествия, Фото:
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