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В Иркутской области задержали мужчину с рюкзаком конопли

В Иркутской области задержали мужчину с рюкзаком конопли
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Расследуется уголовное дело

В городе Зима транспортные полицейские задержали 39-летнего жителя города Саянск с рюкзаком конопли. Мужчину доставили в линейный отдел полиции.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 400 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях города Зима, для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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