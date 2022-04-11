В Иркутской области задержали мужчину с рюкзаком конопли

Расследуется уголовное дело



В городе Зима транспортные полицейские задержали 39-летнего жителя города Саянск с рюкзаком конопли. Мужчину доставили в линейный отдел полиции.



- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 400 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в окрестностях города Зима, для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



