Улан-удэнка предстанет перед судом за ограбление женщины-инвалида

Горожанка ухаживала за больной женщиной



Жительница Улан-Удэ обвиняется в грабеже.



По версии дознания, обвиняемая проживала в доме одинокой женщины-инвалида в Тарбагатайском районе, ухаживая за ней. В июле 2021 года, получив отказ на просьбу дать деньги, женщина выхватила из рук инвалида семь тысяч рублей, а также забрала сотовый телефон. С награбленным она уехала в Улан-Удэ.



Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу.



Кроме того, прокуратура района предъявила в суд иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

