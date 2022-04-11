Горожанка ухаживала за больной женщиной
Жительница Улан-Удэ обвиняется в грабеже.
По версии дознания, обвиняемая проживала в доме одинокой женщины-инвалида в Тарбагатайском районе, ухаживая за ней. В июле 2021 года, получив отказ на просьбу дать деньги, женщина выхватила из рук инвалида семь тысяч рублей, а также забрала сотовый телефон. С награбленным она уехала в Улан-Удэ.
Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Тарбагатайский районный суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокуратура района предъявила в суд иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнка предстанет перед судом за ограбление женщины-инвалида
Происшествия, Фото:
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