Инцидент произошёл в микрорайоне Забайкальский
10 апреля в 12:30 произошёл обрыв обрыва провода воздушной линии электропередачи автокраном Komatsu в районе дома № 5 квартала 2 микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ.
В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители микрорайона Забайкальский, 2 и 4 квартала.
В 16:20 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило почти четыре часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Автокран обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.04.2022
Инцидент произошёл во второй половине дня
Предварительная причина пожара – короткое замыкание
По факту ДТП проводится проверка
Авария произошла в Кабанском районе
Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой
Выгорело более 18 гектаров
Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Мать погибшего не согласна первоначальной версией следствия о гибели её сына
На утро действует один лесной пожар
Один человек погиб, второй турист находится в больнице
Виновники возгорания сбежали с места пожара
Владелица забыла закрыть свою машину
Дети разгромили арт-объект «Победа» и другие конструкции
Туристам рекомендуют воздержаться от горных походов
Преступление произошло более 11 лет назад