Автокран обесточил дома улан-удэнцев

Инцидент произошёл в микрорайоне Забайкальский



10 апреля в 12:30 произошёл обрыв обрыва провода воздушной линии электропередачи автокраном Komatsu в районе дома № 5 квартала 2 микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ.



В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители микрорайона Забайкальский, 2 и 4 квартала.



В 16:20 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило почти четыре часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





