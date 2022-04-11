В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Инцидент произошёл во второй половине дня



В субботу, 10 апреля, в 16:22 с рельсов сошёл трамвай маршрута № 4 на остановки общественного транспорта «Проходная ЛВРЗ» в сторону «Элеватора». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 2, 5, 8 с кольцевой развязки «20а квартал» в сторону Нового моста в одну сторону.



В 16:52 движение трамваев восстановлено согласно штатной схемы. Время простоя составило 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

