Инцидент произошёл во второй половине дня
В субботу, 10 апреля, в 16:22 с рельсов сошёл трамвай маршрута № 4 на остановки общественного транспорта «Проходная ЛВРЗ» в сторону «Элеватора». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 2, 5, 8 с кольцевой развязки «20а квартал» в сторону Нового моста в одну сторону.
В 16:52 движение трамваев восстановлено согласно штатной схемы. Время простоя составило 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, Фото:
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