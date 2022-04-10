По факту ДТП проводится проверка
Вчера, 9 апреля, около 23 часов в Заиграевском районе на 84 км автодороги «Улан-Удэ - Романовка – Чита» столкнулись автомобили «УАЗ Патриот» и «Тойота Корона».
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП 77-летний водитель и пассажир «Тойоты» с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
Известно, что за рулём машины «УАЗ Патриот» был сотрудник полиции.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
В Бурятии в аварии пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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