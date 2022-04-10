В Бурятии в аварии пострадали два человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По факту ДТП проводится проверка



Вчера, 9 апреля, около 23 часов в Заиграевском районе на 84 км автодороги «Улан-Удэ - Романовка – Чита» столкнулись автомобили «УАЗ Патриот» и «Тойота Корона».



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП 77-летний водитель и пассажир «Тойоты» с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.



Известно, что за рулём машины «УАЗ Патриот» был сотрудник полиции.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

