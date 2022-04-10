Предварительная причина пожара – короткое замыкание
9 апреля в селе Бичура Бичурского района произошло возгорание электрической опоры. К его ликвидации были привлечены огнеборцы ПЧ-35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.
- На момент прибытия пожарных горела электрическая опора. В результате пожара огнём повреждена электрическая опора на площади 1 кв.м., - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
В селе Бурятии горела электроопора
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предварительная причина пожара – короткое замыкание
По факту ДТП проводится проверка
Авария произошла в Кабанском районе
Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой
Выгорело более 18 гектаров
Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Мать погибшего не согласна первоначальной версией следствия о гибели её сына
На утро действует один лесной пожар
Один человек погиб, второй турист находится в больнице
Виновники возгорания сбежали с места пожара
Владелица забыла закрыть свою машину
Дети разгромили арт-объект «Победа» и другие конструкции
Туристам рекомендуют воздержаться от горных походов
Преступление произошло более 11 лет назад
Горожане увидели автомобиль на проспекте Автомобилистов