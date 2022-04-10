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В селе Бурятии горела электроопора

В селе Бурятии горела электроопора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предварительная причина пожара – короткое замыкание

9 апреля в селе Бичура Бичурского района произошло возгорание электрической опоры. К его ликвидации были привлечены огнеборцы ПЧ-35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.

- На момент прибытия пожарных горела электрическая опора. В результате пожара огнём повреждена электрическая опора на площади 1 кв.м., - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
пожар

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