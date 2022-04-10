В Бурятии молодого водителя госпитализировали после столкновения с грузовиком

Авария произошла в Кабанском районе
Накануне, 9 апреля, утром в Кабанском районе в 1 км. от станции Мантуриха 23-летний водитель УАЗа не учёл неблагоприятные метеорологические условия и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Вольво Трак» с полуприцепом.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, результате происшествия водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение.
Авария произошла в Кабанском районе
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