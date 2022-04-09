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В Муйском районе Бурятии потушили завалинку дома

В Муйском районе Бурятии потушили завалинку дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вероятно, пожар случился из-за сигареты

8 апреля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся жилой многоквартирный дом.

К ликвидации возгорания были привлечены два отделения огнеборцев ПЧ-52 14-го Муйского отряда государственной пожарной службы Бурятии. На момент прибытия пожарных подразделений было горела завалинка.

- Благодаря своевременному прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на всё здание в целом. В результате пожара огнём повреждена завалинка на площади один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара могла послужить неосторожность при курении.


пожар

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