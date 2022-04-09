Вероятно, пожар случился из-за сигареты
8 апреля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся жилой многоквартирный дом.
К ликвидации возгорания были привлечены два отделения огнеборцев ПЧ-52 14-го Муйского отряда государственной пожарной службы Бурятии. На момент прибытия пожарных подразделений было горела завалинка.
- Благодаря своевременному прибытию огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на всё здание в целом. В результате пожара огнём повреждена завалинка на площади один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара могла послужить неосторожность при курении.
В Муйском районе Бурятии потушили завалинку дома
Происшествия, Фото:
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