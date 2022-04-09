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Глава СК России дал поручение по делу о гибели мужчины в Бурятии

Глава СК России дал поручение по делу о гибели мужчины в Бурятии
Происшествия,  Фото:СКР
Мать погибшего не согласна первоначальной версией следствия о гибели её сына

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели мужчины в Бурятии на железной дороге.

Сообщается, что в 2017 году во время проведения работ по отсыпке железнодорожного полотна гравием сотрудник железной дороги упал с площадки в сцепку между вагонами и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Потерпевшая по уголовному делу не согласна с первоначальной версией следствия о гибели её сына по его неосторожности.

После личного приёма потерпевшей председателем СК России в декабре 2021 года уголовное дело было передано по решению главы ведомства в центральный аппарат.

В настоящее время расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
СКР

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