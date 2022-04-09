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В Бурятии потушили два лесных пожара

В Бурятии потушили два лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На утро действует один лесной пожар

За прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Джидинском, Закаменском и Тарбагатайском районах Бурятии на общей площади 205 га. На тушении работало 172 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники.

Лесные пожары в Джидинском и Тарбагатайском районах удалось ликвидировать в первые сутки.

По состоянию на 9 утра 9 апреля действует один лесной пожар в Закаменском районе на площади 24 га. На тушении работают 95 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, привлечённых. Задействовано 13 единиц лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгорания в лесу просят сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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