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На горе Мунку-Сардык в Бурятии сорвались туристы

На горе Мунку-Сардык в Бурятии сорвались туристы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Один человек погиб, второй турист находится в больнице

Вчера днём в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык незарегистрированная туристическая группа нуждается в помощи.

По информации заявителя пострадавших двое, туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться.

На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из села Кырен в составе пяти человек и одной единицы техники. Дополнительно к спасательным работам привлекли спасателей БРПСС из Улан-Удэ в составе девяти человек и одной единицы техники.

Поздно вечером спасатели добрались до места происшествия, в 23:48, пешком начали спускать пострадавшего. В районе пяти часов утра пострадавший мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.

На данный момент турист находится в центральной районной больнице села Кырен. Сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
туристы

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