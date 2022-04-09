На горе Мунку-Сардык в Бурятии сорвались туристы

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один человек погиб, второй турист находится в больнице



Вчера днём в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык незарегистрированная туристическая группа нуждается в помощи.



По информации заявителя пострадавших двое, туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться.



На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из села Кырен в составе пяти человек и одной единицы техники. Дополнительно к спасательным работам привлекли спасателей БРПСС из Улан-Удэ в составе девяти человек и одной единицы техники.



Поздно вечером спасатели добрались до места происшествия, в 23:48, пешком начали спускать пострадавшего. В районе пяти часов утра пострадавший мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.



На данный момент турист находится в центральной районной больнице села Кырен. Сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

