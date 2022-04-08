 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

Жители Бурятии хотели приготовить еду на берегу, но устроили пожар

Жители Бурятии хотели приготовить еду на берегу, но устроили пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Виновники возгорания сбежали с места пожара

Вечером 7 апреля поступило сообщение о возгорании травы вдоль берега реки Она вблизи села Майла Хоринского района Бурятии. Угроза селу отсутствовала.

Огонь был ликвидирован на площади 0,7 гектара силами пожарных и добровольцев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Выяснилось, что днём 7 апреля два местных жителя развели огонь на берегу реки, чтобы приготовить еду. Ветреная погода способствовала переходу огня на сухую траву. Виновники пытались потушить огонь. Не справившись с возгоранием, мужчины убежали с места пожара.

Возбуждено административное производство.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава. Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров. Виновника пожара установили, ему выписали штраф.

Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами и отжигами травы.

- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас – всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.

Кстати, в апреле 2017 года страшный пожар в селе Черёмушки Прибайкальского района также произошёл из-за разведённого костра. Пламя по траве перекинулось на село. Огонь уничтожил 28 строений, в том числе 20 жилых домов (половина всего села). От переживаний скончалась местная пожилая жительница, у которой не выдержало сердце.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите мужчина угнал «Тойоту», чтобы покататься
В Чите мужчина угнал «Тойоту», чтобы покататься
Происшествия, 08.04.2022
Владелица забыла закрыть свою машину
В Забайкалье будут судить подростков-вандалов
В Забайкалье будут судить подростков-вандалов
Происшествия, 08.04.2022
Дети разгромили арт-объект «Победа» и другие конструкции
На севере Бурятии возможен сход лавин
На севере Бурятии возможен сход лавин
Происшествия, 08.04.2022
Туристам рекомендуют воздержаться от горных походов
По Улан-Удэ ездит машина с изображением свастики
По Улан-Удэ ездит машина с изображением свастики
Происшествия, 08.04.2022
Горожане увидели автомобиль на проспекте Автомобилистов
В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
Происшествия, 08.04.2022
Мальчика, с которым была пропавшая девочка, уже нашли
В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку
В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку
Происшествия, 08.04.2022
Грабитель отнял золотые украшения и деньги
Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Происшествия, 08.04.2022
Возмущённый мужчина убил жертву охотничьим ножом
В Бурятии горящую траву тушат ежедневно
В Бурятии горящую траву тушат ежедневно
Происшествия, 08.04.2022
За сутки произошло девять пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^