Виновники возгорания сбежали с места пожара
Вечером 7 апреля поступило сообщение о возгорании травы вдоль берега реки Она вблизи села Майла Хоринского района Бурятии. Угроза селу отсутствовала.
Огонь был ликвидирован на площади 0,7 гектара силами пожарных и добровольцев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Выяснилось, что днём 7 апреля два местных жителя развели огонь на берегу реки, чтобы приготовить еду. Ветреная погода способствовала переходу огня на сухую траву. Виновники пытались потушить огонь. Не справившись с возгоранием, мужчины убежали с места пожара.
Возбуждено административное производство.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава. Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров. Виновника пожара установили, ему выписали штраф.
Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами и отжигами травы.
- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас – всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.
Кстати, в апреле 2017 года страшный пожар в селе Черёмушки Прибайкальского района также произошёл из-за разведённого костра. Пламя по траве перекинулось на село. Огонь уничтожил 28 строений, в том числе 20 жилых домов (половина всего села). От переживаний скончалась местная пожилая жительница, у которой не выдержало сердце.
Жители Бурятии хотели приготовить еду на берегу, но устроили пожар
Происшествия, Фото:
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