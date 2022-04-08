В Забайкалье будут судить подростков-вандалов





В Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в вандализме.По версии органов предварительного расследования, 5 октября 2021 года в Краснокаменске возле проспекта Покровский подростки в возрасте 13, 15 и 17 лет повредили световую надпись «Победа», световой знак «Орден Победы», два светодиодных уличных дерева «Сакура», 11 металлических урн, а также 10 метров металлического пешеходного ограждения.Общая сумма ущерба, причинённого администрации Краснокаменска, превысила 280 тысяч рублей.- В ходе производства по делу фигуранты уголовного дела и их родители полностью возместили материальный ущерб, в настоящее время администрация восстановила повреждённые конструкции и иное имущество, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Уголовное дело на двух подростков направлено в суд для рассмотрения по существу.В связи с недостижением 14-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности один из парней был помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.Кроме того, все несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт. А их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.