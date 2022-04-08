Владелица забыла закрыть свою машину
В отдел полиции города Чита обратилась местная жительница и сообщила об угоне её автомобиля «Тойота Премио». Она рассказала, что ночью машина находилась во дворе дома и женщина вспомнила, что вечером не закрыла двери автомобиля.
Ориентировка с приметами угнанной иномарки была передана наружным нарядам полиции. Вскоре сотрудники ГИБДД заметили автомобиль на одной из улиц города.
За рулём транспортного средства оказался ранее судимый 36-летний житель Читы. Он пояснил полицейским, что обнаружив незакрытую машину, решил в ней сначала погреться, а потом покататься.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».
Авто изъяли в технически исправном состоянии и возвратили хозяйке, сообщили в пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина угнал «Тойоту», чтобы покататься
Происшествия, Фото:
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