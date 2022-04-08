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На севере Бурятии возможен сход лавин

На севере Бурятии возможен сход лавин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Туристам рекомендуют воздержаться от горных походов

По данным Бурятского гидрометцентра, с 8:00 8 апреля до 8:00 9 апреля в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.

В связи с этим ГУ МЧС по Бурятии рекомендует туристам воздержаться от походов в горы.

Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Влияние на устойчивость снежных масс оказывают сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.

Сотрудники МЧС советуют туристическим и альпинистским группам перед выходом на нитку маршрута всегда уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовыми к горовосхождению и соблюдать меры безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля в местности пик Хулугайша Тункинского района Бурятии на двух туристов из Иркутска сошла лавина. В результате оказался травмирован мужчина

лавинная опасность

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