Задушивший сожительницу житель Иркутской области пойдёт под суд

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Преступление произошло более 11 лет назад



37-летний житель города Черемхово обвиняется в убийстве своей сожительницы.



По версии следствия, летом 2010 года мужчина из ревности задушил свою 33-летнюю возлюбленную. Через несколько дней он вынес труп из квартиры, пронеся его на руках более одного километра. Затем раздел тело и спрятал под кусты в парковой зоне вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование.



На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.



Тогда не удалось раскрыть преступление, подозреваемый сразу уехал из города и обустроился в другом районе. Всё это время в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.



- Следователи при взаимодействии с криминалистами Следственного управления провели значительный объем следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.







В феврале его задержали по месту проживания в посёлке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания.



- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в следственном управлении.

