Преступление произошло более 11 лет назад
37-летний житель города Черемхово обвиняется в убийстве своей сожительницы.
По версии следствия, летом 2010 года мужчина из ревности задушил свою 33-летнюю возлюбленную. Через несколько дней он вынес труп из квартиры, пронеся его на руках более одного километра. Затем раздел тело и спрятал под кусты в парковой зоне вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование.
На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.
Тогда не удалось раскрыть преступление, подозреваемый сразу уехал из города и обустроился в другом районе. Всё это время в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
- Следователи при взаимодействии с криминалистами Следственного управления провели значительный объем следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В феврале его задержали по месту проживания в посёлке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания.
- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в следственном управлении.
Задушивший сожительницу житель Иркутской области пойдёт под суд
Происшествия, Фото:
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