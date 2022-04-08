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Задушивший сожительницу житель Иркутской области пойдёт под суд

Задушивший сожительницу житель Иркутской области пойдёт под суд
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Преступление произошло более 11 лет назад

37-летний житель города Черемхово обвиняется в убийстве своей сожительницы.

По версии следствия, летом 2010 года мужчина из ревности задушил свою 33-летнюю возлюбленную. Через несколько дней он вынес труп из квартиры, пронеся его на руках более одного километра. Затем раздел тело и спрятал под кусты в парковой зоне вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование.

На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.

Тогда не удалось раскрыть преступление, подозреваемый сразу уехал из города и обустроился в другом районе. Всё это время в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

- Следователи при взаимодействии с криминалистами Следственного управления провели значительный объем следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В феврале его задержали по месту проживания в посёлке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания.

- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в следственном управлении. 
убийство

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