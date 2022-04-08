Вода подошла к домам горожан
«SOS. Вода прибыла к домам», - такой призыв о помощи опубликовали жители микрорайона Тулунжа в группе «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» в соцсети «Вконтакте». Просьбу о помощи жители подкрепили видео, где запечатлена разлившаяся вода на улице Ноябрьская.
В администрации Советского района «Байкал-Daily» сообщили, что это произошло по причине интенсивного таяния снега. В результате увеличился объём воды в речках Иволгинка и Тулунжинка. Из-за промерзания льда под автодорогой в сторону Тулунжи (вблизи улицы Богатырская) вода скопилась в низменности в районе нижней части микрорайона.
- Сегодня, 8 апреля, с утра администрацией Советского района при участии управления по ЧС и комбината по благоустройству проведено выездное обследование перемёрзших водопропускных труб. Принято решение о прочистке труб под автодорогой. Работы будут выполнены до конца дня, - сообщили в районной администрации.
По словам специалистов, эта мера позволит открыть транспортную доступность и устранить угрозу подтопления домов по улице Ноябрьская.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожая ситуация произошла в Закаменском районе Бурятии. В селе Хуртага из берегов вышла река, которая топит огороды местных жителей.
Жители микрорайона в Улан-Удэ опасаются весеннего паводка
Происшествия, Фото:
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