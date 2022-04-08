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В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку

В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
Происшествия, 
Мальчика, с которым была пропавшая девочка, уже нашли

Сегодня с утра в Прибайкальском районе Бурятии идут масштабные поиски. Утром 8 апреля поступила информация об исчезновении 11-летней девочки и 12-летнего мальчика.

Дети пропали ещё накануне, 7 апреля. Они ушли в Турунтаевскую школу и исчезли.

- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оперативно присоединились к поиску. Дополнительно администрация района на поиск детей задействовала 39 человек, в том числе сотрудников полиции, волонтёров, местных жителей. Готовится заявка на выезд добровольцев АНО «Лиза Алерт», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Днём полицейские нашли пропавшего мальчика.

- Сотрудники МВД со служебной собакой нашли ребёнка за Турунтаево, в местности Кукушка, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».

Девочка же убежала. Её поиски продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 3 на 4 апреля в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района искали пропавшую восьмилетнюю девочку. Она была найдена живой и невредимой утром. Девочка спряталась на участке местного жителя. 
пропавшие без вести

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