Мальчика, с которым была пропавшая девочка, уже нашли
Сегодня с утра в Прибайкальском районе Бурятии идут масштабные поиски. Утром 8 апреля поступила информация об исчезновении 11-летней девочки и 12-летнего мальчика.
Дети пропали ещё накануне, 7 апреля. Они ушли в Турунтаевскую школу и исчезли.
- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оперативно присоединились к поиску. Дополнительно администрация района на поиск детей задействовала 39 человек, в том числе сотрудников полиции, волонтёров, местных жителей. Готовится заявка на выезд добровольцев АНО «Лиза Алерт», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Днём полицейские нашли пропавшего мальчика.
- Сотрудники МВД со служебной собакой нашли ребёнка за Турунтаево, в местности Кукушка, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Девочка же убежала. Её поиски продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 3 на 4 апреля в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района искали пропавшую восьмилетнюю девочку. Она была найдена живой и невредимой утром. Девочка спряталась на участке местного жителя.
В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
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