Аферисты ходят по квартирам
В Улан-Удэ активизировались мошенники, жертвами которых становятся в основном пожилые люди. Им «впаривают» ненужные стабилизаторы напряжение за кругленькую сумму.
- Неустановленные лица звонят в квартиры и убеждают граждан, в основном пожилого возраста, в необходимости замены проводки и приобретения приборов для стабилизации напряжения за 10 тысяч рублей, - сообщили в «Энергосбыте Бурятии»
Такие услуги предлагают, а точнее навязывают, представители организации, имеющей юридический адрес в Москве. При оплате чеки не выдают.
В республиканском МВД информацию об участивших случаях мошенничества подтвердили.
Улан-удэнцев просят быть осторожнее, не впускать посторонних в квартиру, а у всех, кто представляется сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, требовать удостоверения.
Мошенники «впаривают» улан-удэнцам стабилизаторы напряжения
Происшествия, Фото:
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