 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

Мошенники «впаривают» улан-удэнцам стабилизаторы напряжения

Мошенники «впаривают» улан-удэнцам стабилизаторы напряжения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферисты ходят по квартирам

В Улан-Удэ активизировались мошенники, жертвами которых становятся в основном пожилые люди. Им «впаривают» ненужные стабилизаторы напряжение за кругленькую сумму.

- Неустановленные лица звонят в квартиры и убеждают граждан, в основном пожилого возраста, в необходимости замены проводки и приобретения приборов для стабилизации напряжения за 10 тысяч рублей, - сообщили в «Энергосбыте Бурятии»

Такие услуги предлагают, а точнее навязывают, представители организации, имеющей юридический адрес в Москве. При оплате чеки не выдают.

В республиканском МВД информацию об участивших случаях мошенничества подтвердили.

Улан-удэнцев просят быть осторожнее, не впускать посторонних в квартиру, а у всех, кто представляется сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, требовать удостоверения. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
В Бурятии ищут пропавшую 11-летнюю девочку
Происшествия, 08.04.2022
Мальчика, с которым была пропавшая девочка, уже нашли
В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку
В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку
Происшествия, 08.04.2022
Грабитель отнял золотые украшения и деньги
Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Происшествия, 08.04.2022
Возмущённый мужчина убил жертву охотничьим ножом
В Бурятии горящую траву тушат ежедневно
В Бурятии горящую траву тушат ежедневно
Происшествия, 08.04.2022
За сутки произошло девять пожаров
В Бурятии пожарные тушили гараж
В Бурятии пожарные тушили гараж
Происшествия, 08.04.2022
Пожар произошёл из-за перекала печи
В Улан-Удэ мужчина обчистил арендованную квартиру
В Улан-Удэ мужчина обчистил арендованную квартиру
Происшествия, 08.04.2022
Мужчина стащил телевизор, микроволновку и водонагреватель
В Бурятии тушат второй лесной пожар
В Бурятии тушат второй лесной пожар
Происшествия, 08.04.2022
Ветер и захламлённость усложняют тушение 
В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
Происшествия, 08.04.2022
Мопед подростка столкнулся с «Хондой»
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 08.04.2022
Инцидент произошёл в обеденное время 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^