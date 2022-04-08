Мошенники «впаривают» улан-удэнцам стабилизаторы напряжения

Аферисты ходят по квартирам



В Улан-Удэ активизировались мошенники, жертвами которых становятся в основном пожилые люди. Им «впаривают» ненужные стабилизаторы напряжение за кругленькую сумму.



- Неустановленные лица звонят в квартиры и убеждают граждан, в основном пожилого возраста, в необходимости замены проводки и приобретения приборов для стабилизации напряжения за 10 тысяч рублей, - сообщили в «Энергосбыте Бурятии»



Такие услуги предлагают, а точнее навязывают, представители организации, имеющей юридический адрес в Москве. При оплате чеки не выдают.



В республиканском МВД информацию об участивших случаях мошенничества подтвердили.



Улан-удэнцев просят быть осторожнее, не впускать посторонних в квартиру, а у всех, кто представляется сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, требовать удостоверения.

