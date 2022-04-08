Теперь мужчине грозит уголовная ответственность
На станции Падунские Пороги в Иркутской области транспортные полицейские остановили 39-летнего ранее судимого калининградца. Он находился в общественном месте в состоянии опьянения.
Желая избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в тысячу рублей.
Теперь мужчине, кроме административной, грозит также уголовная ответственность за покушение на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области пьяный калининградец пытался подкупить полицейских
Происшествия, Фото:
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