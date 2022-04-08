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В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку

В Ангарске мужчина ограбил 80-летнюю пенсионерку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Грабитель отнял золотые украшения и деньги

80-летняя ангарчанка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала, что неизвестный похитил у неё золотые украшения и деньги в её квартире. Ущерб оценён на сумму восемь тысяч рублей.

Пожилая женщина гуляла в своём дворе. Проезжавший мимо на автомобиле мужчина предложил купить у него комплект постельного белья и шубу. Пенсионерка, заинтересовавшись товаром, пригласила незнакомца к себе домой. Однако комплект белья ей не понравился, и от покупки она отказалась.

Мужчина начал давить на жалость, утверждая, что его семья бедствует и попросил у неё денег. Пенсионерка дала ему небольшую сумму. Однако мужчину это не устроило. Он осмотрел все шкафы и забрал найденные в них деньги, а также золотые украшения. После он скрылся, бросив в квартире комплект постельного белья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний иркутянин. У него обнаружены и изъяты золотые украшение принадлежащие пенсионерке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта в Ангарске неизвестный напал на 73-летнего пенсионера в подъезде. Он отобрал у него девять тысяч рублей. Позже стало известно, что грабитель преследовал пожилого мужчину. 
грабеж

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