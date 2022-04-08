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Забайкалец пытался вывезти золото стоимостью свыше 151 млн рублей в Китай

Забайкалец пытался вывезти золото стоимостью свыше 151 млн рублей в Китай
Происшествия,  Фото:Pexels
Слитки нашли в кабине машиниста локомотива

Главное следственное управление следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Забайкальского края Артура Гаспаряна. Он обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов и контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.

- Следствием установлено, что Гаспарян приобрел 102 кустарно изготовленных слитка золота общей массой более 36 кг и стоимостью свыше 151 млн рублей. С целью контрабанды золота из России в Китайскую Народную Республику Гаспарян вступил в сговор с двумя работниками ОАО «РЖД», которые в свою очередь, получив слитки золота, в сентябре 2020 года, находясь на станции Забайкальск поместили их в тайник в кабине машиниста локомотива. После этого в составе экспортного поезда, груженного углём, машинисты проследовали в режимную зону таможенного поста Читинской таможни для прохождения таможенного контроля и убытия с территории России в КНР, - говорится в сообщении.

Однако сокрытое в тайнике золото обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

После возбуждения уголовного дела Гаспарян скрылся, после чего длительное время находился в розыске. Сейчас его местонахождение установлено, он задержан и помещён под стражу.

Уголовное дело передано для направления в суд. Ранее суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух работников ОАО «РЖД», причастных к этому преступлению. Им назначено наказание в виде лишения свободы.
контрабанда золота

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