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Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его

Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Возмущённый мужчина убил жертву охотничьим ножом

Вечером 6 апреля в селе Старая Курба Заиграевского района Бурятии был убит 27-летний молодой человек. Его зарезал охотничьим ножом 35-летний односельчанин.

По данным следствия, в тот день в гости к мужчине пришёл его знакомый, они стали распивать алкоголь. Вечером собутыльники вышли на крыльцо, чтобы покурить. При этом хозяин дома начал возмущаться тем, что гость сильно опьянел.

- Выражая недовольство опьянением гостя, он стал прогонять его. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в которой перевес в силе оказалась не на стороне хозяина дома. Тогда он, воспользовавшись замешательством противника, забежал в дом, схватил охотничий нож. После кинулся обратно и нанёс клинком несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР По Бурятии.

После этого мужчина разбудил брата, который спал в доме, и попросил вызвать скорую помощь и полицию.

На допросе мужчина признал свою вину. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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