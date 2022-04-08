Возмущённый мужчина убил жертву охотничьим ножом
Вечером 6 апреля в селе Старая Курба Заиграевского района Бурятии был убит 27-летний молодой человек. Его зарезал охотничьим ножом 35-летний односельчанин.
По данным следствия, в тот день в гости к мужчине пришёл его знакомый, они стали распивать алкоголь. Вечером собутыльники вышли на крыльцо, чтобы покурить. При этом хозяин дома начал возмущаться тем, что гость сильно опьянел.
- Выражая недовольство опьянением гостя, он стал прогонять его. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в которой перевес в силе оказалась не на стороне хозяина дома. Тогда он, воспользовавшись замешательством противника, забежал в дом, схватил охотничий нож. После кинулся обратно и нанёс клинком несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР По Бурятии.
После этого мужчина разбудил брата, который спал в доме, и попросил вызвать скорую помощь и полицию.
На допросе мужчина признал свою вину. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии возмутился тем, что гость опьянел, и убил его
Происшествия, Фото:
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