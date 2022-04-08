За сутки произошло девять пожаров
За прошедшие сутки, 7 апреля, в Бурятии зарегистрировано девять случаев загорания сухой травы. Наибольшее количество загораний произошло в Заиграевском и Кабанском районах. Отметим, днём ранее было семь таких пожаров.
- К ликвидации возгораний привлекались пожарные Государственной противопожарной службы Бурятии и пожарные подразделения, согласно ранее разработанному плану тушения пожаров, а также местное население. Во всех случаях удалось предотвратить переход огня на населённые пункты и леса, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
За сутки уничтожена сухая трава на общей площади 8,9 га.
Причинами возгораний было неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии горящую траву тушат ежедневно
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