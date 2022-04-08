Водителя застрелили из обреза
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 25-летней давности.
По версии следствия, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. Во время движения мужчина решил завладеть автомобилем. Он попросил водителя остановиться, а затем достал обрез ружья и выстрелил ему в шею.
Водитель скончался на месте преступления. Тело убийца со своим приятелем перенесли в лес, после чего все вместе уехали на похищенном автомобиле.
- После произведённого выстрела убрал обрез, в сумку поставил. Вышел, взяли труп и понесли в лесополосу. Кровь была на сидении и на полу, - рассказал во время следственного эксперимента подозреваемый.
До 2021 года обвиняемый скрывался от органов следствия.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками МВД установили местонахождение подозреваемого установлено. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР мужчина задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Подозреваемого заключили под стражу.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области ушло в суд дело об убийстве 25-летней давности
Происшествия, Фото:
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