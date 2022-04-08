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В Бурятии пожарные тушили гараж

В Бурятии пожарные тушили гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл из-за перекала печи

7 апреля в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.

- Благодаря своевременному прибытию пожарным удалось предотвратить распространение огня на всё помещение в целом. Огнём повреждены потолочные перекрытия на площади 3 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей, а именно перекал печи.

Специалисты предупреждают, что недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра. Лучше протопить печь два раза в день, чем один раз, но перекаливая её. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.

пожар

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