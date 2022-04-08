В Бурятии пожарные тушили гараж

Пожар произошёл из-за перекала печи



7 апреля в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.



- Благодаря своевременному прибытию пожарным удалось предотвратить распространение огня на всё помещение в целом. Огнём повреждены потолочные перекрытия на площади 3 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительных печей, а именно перекал печи.



Специалисты предупреждают, что недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра. Лучше протопить печь два раза в день, чем один раз, но перекаливая её. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.



