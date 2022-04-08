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В Улан-Удэ мужчина обчистил арендованную квартиру

В Улан-Удэ мужчина обчистил арендованную квартиру
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина стащил телевизор, микроволновку и водонагреватель

45-летняя улан-удэнка обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный обчистил её квартиру. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался не работающий, ранее судимый 41-летний местный житель.

Установлено, что мужчина десять дней снимал посуточно квартиру, после он предложил хозяйке сдать ему квартиру на долгосрочную аренду. Деньги за найм жилья он пообещал перевести на карту за месяц вперёд. Женщина согласилась, но в течение недели деньги так и не поступили на счёт, а квартирант не отвечал на звонки. Приехав на квартиру, женщина не застала никого дома.

Воспользовавшись своим ключом, хозяйка вошла в жилище и обнаружила пропажу телевизора, микроволновой печи и водонагревателя.

Мужчина признался в содеянном. У него изъяли микроволновая печь и телевизор. Водонагреватель он успел сдать в скупку.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража

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